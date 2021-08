„Laute Kritik entspricht nicht meinem Naturell“

Was soll denn in den kommenden Jahren in Thüringen passieren?

Im Moment steht die Wasserversorgung auf dem Programm, die Faschinastraße wird mit Gehsteigen ausgebaut. Die Kreuzungssituation in der Ortsmitte soll unter Einbindung der Bevölkerung neu gestaltet werden. Der absolute Schwerpunkt aber wird der Bau eines neuen Kinderhauses sein - also ein Kindergarten und eine Kleinkindbetreuung. Es gibt eine Arbeitsgruppe, in die auch die Firma Hilti eingebunden ist, um die neue Einrichtung zu planen.