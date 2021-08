Schwab winkt US-Tourkarte, Straka droht das Aus

Schwab hatte in Boise nach der Auftaktrunde zwei Schläge Rückstand auf Wes Roach, dem zwei seiner US-Landsleute folgten. Es handelt sich um das Auftakt-Turnier einer Dreier-Finalserie der Korn Ferry Tour. Kommt Schwab in der Gesamtwertung in die Top 25, winkt ihm die Tourkarte für die nächste Saison. Sollte dies gelingen, möchte er künftig vorwiegend auf der US-PGA-Tour spielen. Am (heutigen) Freitag ist Schwab um 22.20 Uhr MESZ im letzten Flight des Tages eingeteilt.