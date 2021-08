Keine 3-G-Kontrolle: Gast ließ nicht locker

Eine wahre Odyssee von einem Amt zum nächsten erlebte Elisabeth W., nachdem sie die nicht erfolgte Kontrolle der 3-G-Regel in einem Lokal in der Donaustadt zur Anzeige bringen wollte. Weder die Wiener Polizei noch das Gesundheitsamt oder Rathaus fühlte sich zuständig. Geklappt hat es schließlich in Graz.