Ex-Junioren-Weltmeister Gall wechselt 2022 zu AG2R

Gall hatte seine Profikarriere 2017 im Entwicklungsteam von Sunweb begonnen und war 2020 in den WorldTour-Kader dieser deutschen Mannschaft aufgerückt, die seit heuer DSM heißt. Gall, der am Donnerstag in die Norwegen-Tour startete, hat sich große Ziele gesetzt. „Ich hoffe, ich kann an einer großen Rundfahrt teilnehmen und dort eine Etappe gewinnen.“