„I have a dream“

Ich selbst konnte nach nur drei Monaten Konditionstraining schon fast nicht mehr ruhig schlafen, weil ich unbedingt auf die Pisten wollte. Was also lässt Menschen wie Elisabeth durchhalten, was treibt sie an? Es sind die persönlichen Charakterstärken, der Glaube an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten. Es sind die Freunde, die einem Mut machen und Teamkolleginnen wie Ariane Rädler. Nach vier Kreuzbandrissen erzielte sie letzte Saison mit Rang 7 im Super-G von St. Anton ihr bestes Karriereresultat und zeigte allen, dass sich das Durchhalten und Kämpfen lohnt.