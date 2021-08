Heer und Zivildienst halten sich fast die Waage

Großteil der Rekruten bleibt in OÖ

Rund 75% Prozent sind tauglich, 25% untauglich. „Die Hauptursachen sind Beeinträchtigungen des Bewegungsapparats sowie des Seh- und Hörvermögens“, so Arnreiter. Rund 55% absolvieren den Wehrdienst, der Großteil kann in OÖ bleiben, der Rest rückt in einem anderen Bundesland ein. 45% entscheiden sich für Zivildienst. In Österreich wollen rund 400 Frauen im Jahr zum Heer.