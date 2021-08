Bitschi und Frühstück streiten wegen Auszahlungen

Dies wiederum sorgte für Ärger bei Bitschi - insbesonders die Empfehlung, sich im Fall der Fälle an das Amt der Landesregierung zu wenden. „Die Familien haben bereits einen Antrag auf Familienbeihilfe gestellt. Dass sie sich jetzt immer an weitere Stellen wenden müssen, damit sie endlich zu ihrem Geld kommen, ist untragbar. Wir leben ja nicht in einer Bananenrepublik“, ärgert er sich. Die Schönrederei der Volkspartei sei unerträglich.