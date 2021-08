Obmann warnt vor „Todesstoß für Nachtgastronomen“

Zutritt nur für Geimpfte: Der in der „Krone“ geäußerte Vorstoß von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Sonntag hohe Wellen geschlagen - und bekommt immer mehr Schützenhilfe aus den Bundesländern. Zuspruch gab es auch aus der Wiener Top-Gastronomie selbst. Doch nicht alle sehen der Aussicht auf Einlass nur noch mit 1-G in der Branche hoffnungsvoll entgegen, wie der Obmann des Verbandes Österreichische Nachtgastronomen (VÖNG), Stefan Ratzenberger, deutlich macht.