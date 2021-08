Mastercard verabschiedet sich vom Magnetstreifen

Ab 2024 will Mastercard daher in Europa, wo Chipkarten bereits weit verbreitet sind, nur mehr Kredit- und Debitkarten ohne Magnetstreifen ausstellen, in den USA soll es drei Jahre später so weit sein. Ab 2033 soll der Magnetstreifen dann weltweit von Karten des Unternehmens verschwunden sein. Mit der schrittweisen Einführung wolle man Partnern, die noch auf die Technologie angewiesen sind, eine ausreichend lange Zeitspanne für die Umstellung bieten, hieß es.