Auch Ärztekammer unterstützt den Wiener Vorstoß

„Erster Schritt in die richtige Richtung“

Das systematische Zurückfahren der Möglichkeiten, für Ungeimpfte mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, ist für Szekeres das Verwehren des Zugangs zu Einrichtungen und Veranstaltungen, wo sich viele Menschen für lange Zeit eng beieinander befinden. Der Vorschlag von Hacker ist daher für Szekeres „ein wichtiger erster Schritt in die richtige Richtung“.