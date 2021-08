Hacker-Vorstoß: Länder wollen nicht mitziehen

„Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass nur mehr Geimpfte reinkommen“, ließ Hacker am Samstag im Interview mit der „Krone“ aufhorchen. So würden Modellrechnungen der Stadt Wien von einem starken Anstieg der Infektionsfälle in der zweiten September-Hälfte ausgehen. „Besser nur Geimpfte haben Zutritt, als Schließungen. Niemand will mehr einen Lockdown sehen. Es ist vernünftig, wenn Freizeit- und Sportstätten das jetzt schon einführen“, begründet Hacker seinen Vorstoß.