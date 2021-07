„Bridgerton“-Star liebt Schwerenöter Pete Davidson

In der Netflix-Hitserie gehört ihrer Serien-Rolle Daphne Bridgerton nur Augen für den Duke of Hastings (Regé-Jean Page). Im wahren Leben hat sich Phoebe Dynevor nun in einen wahren Hollywood-Herzensbrecher verliebt. In Wimbledon machte die hübsche 26-Jährige nun ihre Liebe zu Pete Davidson offiziell.