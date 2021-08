„Geimpfte Eltern sind Schutzschild für Kinder“

Es sei nun an der Zeit, die Kinder zu schützen, die Einzelverantwortung liege nun bei den Erwachsenen, so Faßmann: „Geimpfte Eltern sind ein Schutzschild für die Kleinsten.“ Das neue Testprogramm „Alles spült“ kann von den Kindern selbst durchgeführt werden. Zumindest in den ersten zwei Wochen soll in den Schulen getestet werden, auch der „Ninja-Pass“ kommt wieder zum Einsatz und wird als Zutrittsbescheinigung gelten.