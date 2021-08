De Vries holt WM-Titel, Berlin-Tagessieg an Nato

Der Niederländer Nyck de Vries hat sich den Weltmeistertitel in der Formel E gesichert. Dem Mercedes-Pilot reichte am Sonntag im letzten Saisonrennen auf dem stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof der achte Rang zum Triumph in der Gesamtwertung. Er profitierte dabei vom Ausfall mehrerer Konkurrenten. Den Tagessieg sicherte sich der Franzose Norman Nato (Rokit).