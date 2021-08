„Wie geschaffen für Real“ - Lobeshymnen für Alaba

Die Sportzeitung „Marca“, die einen Großteil ihrer Berichterstattung traditionellerweise Real Madrid widmet, zeigte sich danach angetan. Alaba sei „der typische Fall eines Spielers ist, der für die Weißen wie geschaffen zu sein scheint“, konnte man in der Online-Ausgabe nachlesen. „Er hat zwei Spiele bestritten, nur ein Pflichtspiel, und es scheint, dass er schon sein ganzes Leben für Madrid spielen würde. Indem er sofort Leistung bringt, erinnert er an Toni Kroos, was nicht gerade ein schlechtes Beispiel ist.“