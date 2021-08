Alaba: Mit Ramos-Nummer zur Sieg-Premiere

Eine große Ehre wurde David Alaba schon vor Anpfiff seines Pflichtspiel-Debüts bei Alaves zuteil. Österreichs Fußball-Star bekam die 4, die Rückennummer von Abwehr-Legende Sergio Ramos. Dessen Position in der Innenverteidigung übertrug ihm Trainer Ancelotti aber nicht. Alaba begann seine Real-Ära auch wegen des Marcelo-Ausfalls als Linksverteidiger, hatte vor allem in Hälfte eins viele Ballkontakte. Im Finish reklamierte er nach Foul an ihm vergeblich Elfmeter.