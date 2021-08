Alaba startet mit Real Madrid in die neue Saison

Real Madrid startet am Samstag bei Deportivo Alaves in die neue La-Liga-Saison. Mit dabei ist auch Neuzugang David Alaba. Der ÖFB-Star absolvierte erst eine Woche vor dem Liga-Auftakt sein Debüt für die „Königlichen“. Jetzt könnte gleich das Pflichtspieldebüt folgen. Mit dem sportkrone.at-Liveticker (siehe unten) bleiben Sie ab 22 Uhr am Laufenden.