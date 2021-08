Ukraine-Nationalheld in Kiew als „Affe“ beschimpft

Beleniuks Vater kommt aus Ruanda, seine Mutter ist Ukrainerin. Der Ringer ist im Jänner 1991 in Kiew geboren. In der ukrainischen Hauptstadt begann er mit dem Sport, in dem sein Talent schnell offensichtlich wurde. 2015 gewann er schon die WM in Las Vegas, 2016 in Rio holte er Silber. In Tokio wollte er die Krönung seiner Karriere. Und genau das gelang ihm auch.