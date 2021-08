Der Hausherr erwartet ein hartes Duell

Seinen wohl schärfsten Gegner hat der Skinfit Racing Tri Team-Athlet in den eigenen Reihen ausgemacht: der Salzburger Olympia-Starter Lukas Hollaus. „Wenn er einen guten Tag erwischt, wird Lukas wohl nur schwer zu schlagen sein“, weiß Bader. Für den Fall, dass der 34-jährige Hollaus - der sich aktuell im Training für den Ironman 70.3 in Zell am See am 29. August befindet - nach den Olympia-Strapazen Schwächen zeigen sollte, ist Bader aber gerüstet. „Dann wird es wohl auf ein Duell zwischen uns beiden hinauslaufen.“