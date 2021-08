Biker (68) wurde von eigenem Motorrad erschlagen

Rund jeder vierte Todeslenker in Oberösterreich ist auf zwei Rädern unterwegs! Alleine in den vergangenen zwei Tagen starben zwei Biker (23 und 68 Jahre alt ) auf der Straße. Rudolf K. (68) aus Zell am Pettenfirst war am Mittwochabend in Neukirchen an der Vöckla zu Sturz gekommen. Sein Motorrad landete direkt auf ihm. Der Mann war zu keinem Zeitpunkt ansprechbar und wurde schwer verletzt ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.