Krumbach Klassik: Klein und fein

So wurde bei der Matinee am Sonntag das Klarinettenquintett Opus 115 von Johannes Brahms zum Ereignis. Die wunderbaren Melodien des Werks wurden so liebevoll ausmusiziert, dass man geradezu hätte mitsingen können. Doch auch Natalia Sagmeister sowie Gregory und Alexander Kovalev ließen mit einer beredten Wiedergabe des Streichtrio Opus 48 von Mieczyslaw Weinberg aufhorchen. Nicht nur die klagenden und weichen Ausdrucksfarben dieser Musik kamen zur Geltung, sondern auch das Kraftvolle und Widerständige. Der polnisch-jüdische Komponist wurde bekanntlich von den Bregenzer Festspielen wiederentdeckt, vor allem über seine Oper „Die Passagierin“.