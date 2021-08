Lenzing macht aus Orangenschalen nun Textilfasern

Schmeckt gut als Frucht oder als frisch gepresster Saft, liefert viel Vitamin C und macht auch als Deko in einem Getränk etwas her - die Orange! Für die Lenzing AG wird die Zitrusfrucht neuerdings zum Rohstoff. Dank der Kooperation mit einer italienischen Firma verarbeiten die Oberösterreicher Orangenschalen zu Fasern.