Max Heidegger zeigt in NBA Summer League auf

Max Heidegger hat am Dienstag (Ortszeit) mit den Atlanta Hawks den ersten Sieg in der NBA Summer League in Las Vegas gefeiert. Der Shooting Guard steuerte zum mit der Schlusssirene fixierten 84:83 gegen die Indiana Pacers acht Punkte, drei Rebounds sowie je zwei Assists und Steals bei. Er bekam 21:17 Minuten Einsatzzeit.