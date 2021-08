Junge Mountainbikerin hatte bei Sturz Schutzengel

Die Sechsjährige unternahm gemeinsam mit ihrer neunjährigen Schwester und ihren Eltern eine Mountainbiketour in Ebensee am Traunsee. Die geplante Route verlief von Rindbach über die geschotterte Forststraße in Richtung Farnau. Ca. 200 Meter nach der sogenannten Bachlbrücke geriet das Mädchen mit ihrem Mountainbike aus dem Gleichgewicht und stürzte mitsamt dem Fahrrad ca. 7-8 Meter annähernd senkrecht die Böschung Richtung Bachbett hinab.