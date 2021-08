Beatrice Egli erklärt: Deshalb ist sie noch Single

Die Suche hat sie aber längst nicht aufgegeben. Und was findet die 33-Jährige an Männern besonders sexy? „Es geht nicht ums Aussehen“, stellte sie klar. „Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, der irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt.“