Seniorin übersah Fußgängerin und stieß sie nieder

Eine 74-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 9. August 2021 gegen 9.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Wiener Straße in Linz in Richtung stadteinwärts. Bei der Kreuzung mit der Wolfgang-Pauli-Straße wollte sie diese bei Grünlicht der Ampel geradeaus überqueren. Zeitgleich ging eine 58-jährige Linzerin ca. 15 Meter vor dem Schutzweg der Kreuzung von rechts über die Fahrbahn. Dabei wurde sie vom Pkw der 74-Jährigen erfasst und niedergestoßen.