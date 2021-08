Erfolgreiches Heidegger-Debüt in NBA Summer League

Max Heidegger hat nur etwas mehr als eine Woche nach seinen Erstauftritten in der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft in St. Pölten auch ein erfolgreiches Debüt in der NBA Summer League gegeben. Der Shooting Guard bilanzierte am Sonntag (Ortszeit) beim 83:85 der Atlanta Hawks gegen die Boston Celtics in Las Vegas mit zwölf Punkten und drei Assists in 14:59 Minuten Einsatzzeit.