Kollege zog Handbremse: Klein-Lkw überschlug sich

Der 26-jährige Klagenfurter war am Sonntag gegen 17.50 Uhr mit dem Klein-Lkw in Richtung St. Lorenzen im Gitschtal unterwegs. Im Ortsgebiet von Weißbriach betätigte sein 45-jähriger Beifahrer und Arbeitskollege während der Fahrt - aufgrund der seiner Meinung nach zu hohen Fahrgeschwindigkeit des 26-Jährigen - die Handbremse. Das Fahrzeug kam dadurch ins Schleudern und der Lenker verlor in weiterer Folge die Kontrolle über das von ihm gelenkte Fahrzeug. Der Klein-Lkw kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich teils auf der Fahrbahn der B 87 und dem angrenzenden Straßenbankett und kam schließlich komplett auf der rechten Fahrzeugseite liegend in der angrenzenden Straßenböschung zum Stillstand.