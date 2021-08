Austria: Nicht zum Genieren, aber weiter sieglos

Glaube an Trendwende

Nächste Woche kommt der Aufsteiger aus Klagenfurt, schon ein Pflichtsieg für Violett, wenn man nicht in den unteren Regionen der Tabelle „verkümmern“ will. „Die Art und Weise, wie die Jungs Fußball spielen, stimmt mich zuversichtlich, machen wir so weiter, kommen wir auf die Siegerstraße“, glaubt Schmid an die baldige Trendwende.