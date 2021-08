Für Salzburger ist in Paris viel Luft nach oben

Für Salzburg nur eine Top-20-Platzierung

Von Medaillen war, so ehrlich muss man sein, Salzburgs Trio in Tokio weit entfernt. Am nächsten dran war Schützin Sylvia Steiner, die mit 39 ihre Olympia-Premiere feierte, nach Tennis-Ass Judith Wiesner Salzburgs erste Frau bei Sommer-Olympia seit 1996 war. Steiner holte die Ränge 29 (25-m-Pistole) und 15 (Luftpistole, 10 m). „Meine Erwartungen waren höher.“