Orkanböen: „Plötzlich hat es Dachstuhl abgehoben“

Am Samstagabend zog aus Bayern eine Gewitter-Linie nach Oberösterreich. Teilweise mit Böen in Orkanstärke, die das Innviertel voll getroffen haben und erst am Hausruck abgeschwächt wurden. Wir hatten bereits am Vormittag davor gewarnt.

Josef Haslhofer, Meteorologe der ZAMG