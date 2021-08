Unwetter wüteten, und noch ist es nicht vorbei

Rettungseinsätze auf Salzburger Seen

Derartige Einsätze gab es auch in Salzburg. Schwerpunkt war der Flachgau. Die Wasserrettung rückte zu zahlreichen Personenrettungen und Bootsbergungen aus. Im Minutentakt trafen die Alarmierungen der Rettungsleitstelle von den verschiedenen Seen ein, berichtete die Wasserrettung in einer Aussendung. Auch die Feuerwehren mussten ausrücken. 640 Mann von insgesamt 33 Wehren mussten rund 200 Einsätzen in ganz Salzburg abarbeiten.