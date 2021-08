Wacker nach 0:0 gegen Lafnitz weiter unbesiegt

Die Tiroler waren vor dem Pausenpfiff dem Führungstreffer näher, vor den Augen des russischen Investors Michail Ponomarew im Abschluss aber glücklos. Nach Wiederbeginn war zuerst von den Steirern mehr zu sehen, ehe die Gastgeber im Finish noch einmal so richtig nahe an den Sieg heranrochen. Zuerst wurde ein Treffer von Ronivaldo wegen gefährlichen Spiels nicht anerkannt (87.). Dann hatte der brasilianische Stürmer-Routinier Pech, dass ein Foul an ihm im Strafraum in der 95. Minute von Schiedsrichter Gabriel Gmeiner nicht gepfiffen wurde. Einen Video-Assistent-Referee (VAR) gibt es in der zweiten Liga nicht.