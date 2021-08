Asylberatungs-Vereine: ÖVP fordert Förderungsende

Die ÖVP fordert ein Ende der Förderung von Asylberatungs-Vereinen durch die Stadt. So würde es nicht nur direkte Subvention in der Höhe von 80.000 Euro pro Jahr geben, sondern auch indirekte Hilfen, wie etwa Mietzuschüsse. „Solche Beratungsvereine ziehen Asylverfahren künstlich in die Länge und verhindern Abschiebungen“, kritisiert Gemeinderätin Caroline Hungerländer.