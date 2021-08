Vier Heroin- und Kokain-Dealer hinter Gittern

Nach monatelangen, intensiven Ermittlungen des Landeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit den Suchtgiftgruppen des BPK Wolfsberg und BPK Völkermarkt gelang es, am Dienstag (3. August) drei Männer (34, 35, 45,) und eine Frau (31) aus den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg festzunehmen. Sie sind beschuldigt, seit Juni 2020 mehrere Kilogramm Heroin mit einem Straßenverkaufswert von rund 150.000 Euro und mindestens 100 Gramm Kokain nach Österreich geschmuggelt und in weiterer Folge teilweise selbst konsumiert, zum anderen Teil verkauft zu haben.