Verstörender neuer Bauernhof-Simulator aus Polen

Der polnische Entwickler beschreibt das Spiel so: „Das Leben eines Bauern ist voller Gestank, Dreck und harter Arbeit. Kasimir ist ein alter Junggeselle, Bauer und Alkoholiker. Hilf ihm, so lange wie möglich in der Mitte des osteuropäischen Nirgendwo zu überleben. Dein Lebensrhythmus wird von den Jahreszeiten bestimmt.“ Spielerisch hat man es also wohl mehr mit einem Survival-Spiel denn einem Landwirtschaftssimulator zu tun.