Rote Träume: So wird es nicht cool

Die Regierung hat sich auf Sommerurlaub begeben, eine große Chance für die einst staatstragende SPÖ in ihrer Oppositionsrolle. Und pünktlich legte Kärntens Landeshauptmann fröhlich los: Natürlich wisse er, dass die Sozialdemokratie für viele Menschen nicht mehr „cool“ sei, so Peter Kaiser in einem „Falter“-Interview, aber er habe einige Ideen, um rote Träume wahr werden zu lassen.