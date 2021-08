Impfbus stoppt diesmal vor dem Freudenhaus

Am 10. August von 14 bis 17 Uhr und am 11. August von 10 bis 13 Uhr gibt es in Tschagguns am Parkplatz gegenüber des Cresta-Hotels (Zelfenstraße 9a) die Möglichkeit zur Gratis-Impfung. Nach seiner Zwischenstation im Montafon fährt der Impfbus weiter ins Unterland: Am 13. und 14. August, jeweils von 10 bis 15 Uhr, wird die mobile Impfstation vor dem Freudenhaus im Lustenauer Millenium Park geparkt.