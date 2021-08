Bericht: US-Einreise künftig nur für voll Geimpfte

Die US-Regierung arbeitet nach Angaben eines Insiders an Plänen, wonach künftig nur vollständig gegen Corona Geimpfte in das Land einreisen dürfen. Dies sei Voraussetzung für die mögliche Aufhebung der Einreise-Beschränkungen, sagte ein Regierungsmitarbeiter am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Unmittelbar stehe eine Aufhebung der Beschränkungen angesichts der steigenden Corona-Fälle aber nicht an.