Schon mehr als 200 Millionen Corona-Fälle weltweit

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen auf mittlerweile mehr als 200 Millionen angestiegen. Das ging am Mittwoch aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg damit in gut einem halben Jahr, seit dem 26. Jänner, um rund 100 Millionen an. Die meisten Fälle wurden demnach in den USA, in Indien sowie in Brasilien verzeichnet.