EU will Einreise aus den USA wieder erleichtern

Reisende aus den USA sollen künftig wieder leichter in die EU einreisen können. Das bestätigte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Mittwoch nach Beratungen der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel. Einen ähnlichen Schritt in die andere Richtung dürften die Vereinigten Staaten jedoch in absehbarer Zeit nicht vorhaben.