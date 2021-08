Vor Hotel in Saalfelden liegt Plastikmüll

Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) sagt dazu: „Wir schauen, dass wir eine Ersatzfläche bekommen. Aber das ist nicht so einfach.“ Überhaupt gebe es in der gesamten Gemeinde Probleme mit den Müll-Sammelstellen. Man arbeite derzeit daran, dass der Plastikmüll – also die Gelben Säcke – künftig öfter im Monat abgeholt werden. Der Ortschef appelliert an seine Mitbürger: „Wenn die Leute die Säcke erst am Abend vor der Abholung hinausstellen und nicht schon Tage vorher, würde das Ganze besser funktionieren.“