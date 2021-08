Wie viel Mut muss eine junge Frau aufbringen?

Die Flucht der Sprinterin Kristina Timanowskaja vor den Repressalien des belarussischen Regimes macht Gänsehaut. Wie viel Mut musste die 24-Jährige aufbringen, sich den Einschüchterungen ihres Trainers zu widersetzen? Ein Video über die drohende Verschleppung online zu stellen? Sich am Flughafen von Tokio an die japanische Polizei zu wenden? Fernsehbilder zeigten später, wie die junge Frau die polnische Botschaft in Tokio betritt. Polen hat ihr humanitären Schutz angeboten.