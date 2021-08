Olympionikin sollte zur Heimreise gezwungen werden

Am Sonntag seien Betreuer in ihr Zimmer gekommen und hätten ihr aufgetragen, zu packen. Die Leichtathletin wurde zum Flughafen gebracht, auf Anweisung „von oben“, wie ihr ein Coach mitteilte. Auf dem Flughafen wandte sie sich an die japanische Polizei um Hilfe. „Ich stehe unter Druck, das weißrussische Team versucht mich gegen meinen Willen aus dem Land zu bringen“, wandte sie sich in einem Video an das Internationale Olympische Komitee und rief dieses zum Einschreiten auf. Laut Angaben des weißrussischen Sport-Solidaritätsfonds NGO vereitelte die Läuferin ihre ungewollte Heimreise. Sie stehe unter Polizeischutz.