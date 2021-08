Beamte, die im Dienst saufen ...

In Pandemiezeiten wie diesen gehören solche „Beamte“ gnadenlos entfernt. Haben kein Recht auf den Begriff „Kavaliersdelikt“, der das Saufen auf gut Österreichisch verniedlicht. Und bei uns erst dann nicht mehr augenzwinkernd zur Anwendung gelangt, wenn nach einem Verkehrsunfall eines vollfetten Lenkers die Toten auf der Straße herumliegen. Also weg mit den ministeriellen Tschecheranten. Und her mit meiner - wahren - Lieblingsgeschichte in Sachen Kavaliersdelikt Alkohol.