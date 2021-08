Corona-Fälle in Velden und auf Feuerwehrfest

Beim Feuerwehrfest Projern bei Hörzendorf am 31. Juli spricht die BH St. Veit von 800 Teilnehmern und Gästen, die in der Festhalle das 130-Jahr-Jubiläum mitgefeiert haben. Alle werden aufgerufen, ihre Gesundheit zu beobachten, sich bei Unsicherheit auch testen zu lassen und im Falle von Symptomen die Hotline 1450 anzurufen. Unter den Festteilnehmern wurde nun eine hochinfektiöse coronapositive Person festgestellt. Die rund 800 Festgäste und Feuerwehrkameraden, für die es eine Teilnehmerliste gibt, kamen aus dem gesamten Bezirk St. Veit. Das Feuerwehrfest mit Fahrzeugsegnung und Abendunterhaltung begann am 31. Juli um 18 Uhr in der Festhalle Projern.