Spielberg: Trockentraining - Gewitter am Renntag?

Für den Renntag am Sonntag lasse sich anhand der Daten noch keine ganz genaue Prognose treffen, sagte Wölfelmaier. Sicher ist, dass eine „größere Bewegung“ von Südwesten her über Kärnten in Richtung oberes Murtal unterwegs ist. Es werde jedenfalls spannend, so der Fachmann. Am Nachmittag müsse man damit rechnen, dass es so zwischen 14 und 15 Uhr oder gegen 17 oder 18 Uhr zu einem Gewitter kommt. Der MotoGP beginnt um 15 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker). Die Temperatur am Renntag werde etwas kühler als in den beiden Vortagen sein und bei rund 22 Grad Celsius Höchstwert liegen.