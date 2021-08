Mann und Mädchen in Gletscherspalte gestürzt

Ein 60-jähriger Mann und ein 13-jähriges Mädchen sind Dienstagvormittag am Großvenediger in eine Gletscherspalte gestürzt. Zufällig anwesende Bergretter und Bergführer wurden Zeugen des Unfalls und konnten die Rettungskette in Gang setzen. Aufgrund des schlechten Wetters konnte der Rettungshubschrauber C 7 die nachalarmierten Bergretter nur hinauffliegen. Die Verletzten müssen somit per Trage zu Tal gebracht werden. Der Einsatz wird wohl bis zum späten Nachmittag andauern.