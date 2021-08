Strikter Lockdown in Teilen Thailands verlängert

Trotz strikter Maßnahmen bekommen die Behörden in Bangkok die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus weiter nicht in den Griff. Deshalb wird der Lockdown in Thailands Hauptstadt und mehreren Dutzenden Provinzen nun um zunächst zwei Wochen verlängert. Das teilte die Regierung des südostasiatischen Landes am Montag mit.