Thailand: Urlauber im Anmarsch, Zahlen steigen

Wenige Tage vor der geplanten Öffnung der Urlaubsinsel Phuket für geimpfte Reisende steigen die Corona-Zahlen in Thailand immer mehr. Die Behörden meldeten am Montag 5406 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Nur im Mai wurden bisher an zwei Tagen höhere Zahlen verzeichnet. „Die Fallzahlen in Thailand steigen jetzt schneller als in jedem europäischen Land außer Großbritannien“, schrieb die Zeitung „Bangkok Post“ am Montag.